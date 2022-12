Schulklassen aus dem Kreis Augsburg gewinnen Preise bei Filmwettbewerb

Wie arbeiten und lernen wir in der Zukunft? Auf diese Frage gaben Schülerinnen und Schüler ganz unterschiedliche Antworten.

Die Bildungsregion A³, bestehend aus den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg sowie der Stadt Augsburg, hat gemeinsam mit der Medienstelle Augsburg (MSA) zum zweiten Mal den Filmwettbewerb für das Bildungsportal A³ ausgeschrieben. Unter dem Motto "Arbeiten und Lernen in der Zukunft - Wohin geht die Reise?" waren Schulklassen und Jugendgruppen aus der gesamten Region aufgerufen, einen fünfminütigen Filmbeitrag einzureichen.

Kreative Ideen und Visionen bezüglich Zukunftsfragen im Bereich von Lernen und Arbeiten konnten gemeinsam mit Klassenkameradinnen und -kameraden bearbeitet und nebenbei etwas über die Filmproduktion gelernt werden.

Insgesamt wurden acht Videoclips von Kindern und Jugendlichen im Alter von fünf bis 17 Jahren eingereicht, die alle im Rahmen einer Preisverleihung im Liliom Augsburg prämiert wurden:

Der erste Preis in der Alterskategorie Grundstufe ging an das Jugendzentrum Markt Diedorf mit dem Beitrag "Diedorf 3030". Die zweiten Preise wurden an die Grundschule Thierhaupten, die christlichen Pfadfinder der Adventjugend und an ein Tschamp Ferienprojekt verliehen.

Die glücklichen Preisträgerinnen und Preisträger in der Alterskategorie Mittelstufe sind mit dem ersten Platz die Jugendlichen des Neigungskurses Film des Gymnasiums bei St. Anna Augsburg mit dem Filmbeitrag "Wenn Worte nichts mehr bedeuten". Die zweiten Plätze wurden vergeben an die Grund- und Mittelschule Diedorf und an die Leonhard-Wagner-Mittelschule Schwabmünchen mit zwei verschiedenen Filmbeiträgen.

Die Videoclips des zweiten Filmwettbewerbs der Bildungsregion A³ sind online auf dem Bildungsportal A³ unter https://www.bildungsportal-a3.de/ zu sehen.