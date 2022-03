Die Schutzräume im Landkreis Augsburg hätten nur wenige gerettet

Plus Die bomben- und strahlungssicheren Bunker im Landkreis Augsburg wurden vor Jahren aufgelöst. Das denkt unser Redakteur Gerald Lindner dazu.

In der Euphorie, weil der Kalte Krieg in den 90er-Jahren beendet schien, wurden die Schutzräume in der ganzen Bundesrepublik umgewidmet. Sie schienen nicht mehr gebraucht zu werden. Der Ukraine-Krieg und die immer schärfer werdenden Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin legen nahe, dass der Verzicht auf Räume, in denen viele Menschen im Fall einer Katastrophe Zuflucht finden, verfrüht war. Andererseits, wer möchte schon, wie einst für den Gersthofer Schutzraum angedacht, mit annähernd 2000 Menschen Tage oder Wochen lang in einem abgeschotteten Keller eingepfercht sein?

