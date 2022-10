Landkreis Augsburg

Schwangere Lehrerinnen im Augsburger Land bleiben weiter zu Hause

Schwangere Lehrerinnen dürften wieder unterrichten - zumindest in der Theorie. Es gibt jedoch in der Praxis viel zu beachten.

Plus Sie hätten für Entlastung sorgen sollen: Seit Anfang des Monates dürfen schwangere Lehrerinnen wieder unterrichten. Warum viele das trotzdem nicht tun.

Sie hätten möglicherweise für Entlastung in der angespannten Situation bei fehlenden Unterrichtsstunden im Augsburger Land sorgen können - schwangere Lehrerinnen. Zum Ende der Sommerferien hatte Kultusminister Michael Piazolo eine Kehrtwende in der bisherigen Linie dieses Bereichs der Corona-Vorkehrungen vollzogen. Ab Anfang Oktober dürften die betroffenen Lehrerinnen wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Jetzt gibt sich der fachliche Leiter des Schulamts im Landkreis Augsburg ernüchtert.

