Sechs neue Todesfälle, Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt weiter

Am Dienstag sinkt die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg zum dritten Mal in Folge. Doch die Anzahl der Todesfälle steigt weiter und liegt jetzt über 300.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt weiter. Am Dienstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 470,5. Der dritte Rückgang in Folge. Aber das Virus bleibt tödlich: Sechs neue Todesfälle meldet das RKI am Dienstag im Augsburger Land. Seit Beginn der Pandemie sind hier 303 Menschen an oder mit Corona gestorben.

Bundesweit sinkt die Corona-Inzidenz auf 432.

Die Corona-Regeln im Handel werden strenger

Ab Mittwoch gilt auch im Handel 2G. Dann dürfen nur noch Geimpfte und Genesene in Geschäfte. Die Ausnahme sind Läden, die für den täglichen Bedarf zuständig sind, etwa Supermärkte, Drogerien, Baumärkte und Geschäfte die Tierbedarf verkaufen. Die Regel gilt für Erwachsene und für Kinder ab 12 Jahren.

In der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz bei 433. Aichach-Friedberg: 475, Dillingen: 576, Donau-Ries: 592, Günzburg: 596, Landsberg: 550, Ostallgäu: 741, Unterallgäu: 799. (mjk)