Über 100.000 Corona-Infektionen im Kreis Augsburg seit Pandemie-Beginn

Die Inzidenz im Kreis Augsburg ist weiterhin hoch. Seit Beginn der Pandemie wurden über 100.000 Infektionen gemeldet. Dabei dürfte die Dunkelziffer deutlich höher liegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 811, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Dabei sinkt der Wert im Vergleich zum Vortag (873) zwar leicht, liegt aber noch immer deutlich über dem Schnitt auf Bundesebene (678). Innerhalb eines Tages wurden 508 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Ein weiterer Mensch ist verstorben. Damit sind seit Pandemie-Beginn im Landkreis insgesamt 429 Menschen an einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Dem RKI wurden für den Landkreis Augsburg seit dem Ausbruch des Coronavirus über 104.000 Infektionen gemeldet. Die Dunkelziffer dürfte jedoch deutlich höher liegen. So werden immer weniger Tests gemacht, viele Corona-Beschränkungen sind in den vergangenen Wochen weggefallen und auch positive Tests werden nicht immer dem Gesundheitsamt mitgeteilt.

Corona-Lage in den Nachbarlandkreisen

Eine besonders hohe Inzidenz ist derzeit im Landkreis Dillingen zu beobachten. Sie liegt bei 1115, im Donau-Ries beträgt der Wert 947, in Aichach-Friedberg 941. Im Ostallgäu liegt die Inzidenz bei 844, in der Stadt Augsburg bei 705 und in Landsberg bei 808. (mom)