Seit Pandemiebeginn über 80.000 Corona-Infektionen im Kreis Augsburg

Im Landkreis Augsburg steigt die Corona-Inzidenz wieder leicht. Mit insgesamt 80.000 gemeldeten Infektionen ist die nächste traurige Höchstmarke erreicht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 1289, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. Im Vergleich zum Vortag (1228) steigt die Inzidenz damit nach mehreren Tagen des sinkenden Trends wieder. Innerhalb eines Tages haben sich 654 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher liegen. Außerdem verstarb ein weiterer Mensch im Augsburger Land an Covid-19.

Seit Pandemiebeginn hat das Landratsamt Augsburg für den Landkreis 81.791 Corona-Infektionen gemeldet. Außerdem sind mittlerweile 396 Menschen im Augsburger Land an einer Corona-Erkrankung verstorben.

Auch Stadt Augsburg mit Inzidenz unter 1000

In den meisten Nachbarlandkreisen sinkt die Inzidenz. So beträgt sie in Aichach-Friedberg 1133, im Donau-Ries 1431, in Dillingen 1560 und im Unterallgäu 1095. In Landsberg liegt der Wert bei 1128, im Ostallgäu bei 1147. Neben Günzburg - mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 958 - hat nun auch die Stadt Augsburg seit Langem wieder einen dreistelligen Inzidenzwert von 971. (mom)