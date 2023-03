Selbermachtipps: Wie sich defekte Scheibenwischer schnell austauschen lassen

Richard März und Andreas Maiwald erklären, worauf es beim Wischerwechsel ankommt und was zur Ausstattung für eine Urlaubsfahrt gehört.

Mehrfach waren die Scheibenwischer festgefroren im Winter oder haben eine Eisschicht von der Windschutzscheibe abgeschabt. Die Folge: Beim normalen Wischbetrieb bilden sich Schlieren. "Jetzt wird es dringend Zeit, die Wischblätter zu wechseln. Dies sollte spätestens jedes Frühjahr gemacht werden", rät Kraftfahrzeugmeister Richard März, der zusammen mit seinem Kollegen Andreas Maiwald seit 27 Jahren eine Autowerkstatt in Hiltenfingen betreibt. "Gerade bei Dunkelheit können die Scheinwerfer entgegenkommender Fahrzeuge eine vernünftige Sicht massiv beeinträchtigen", sagt er.

Von Billigprodukten rät Experte ab

Der Wechsel sei auch von Laien relativ problemlos zu bewältigen. "Voraussetzung sind die richtigen Wischblätter, die zum Fahrzeugtyp passen", sagt Maiwald. "Beim Kauf ist immer auf entsprechende Auflistungen zu achten, oder man kauft sie im Fachhandel. Von absoluten Billigprodukten rate ich ab, die Nutzungszeit ist bei diesen Produkten auch nicht so lange." Wie der Wechsel abläuft, ist in der Regel auf den Verpackungen beschrieben. "Eine Grundregel lautet: So wie der alte Wischer abgenommen wird, kommt auch der neue wieder drauf, und es werden immer alle Frontwischer gleichzeitig ersetzt", erklärt er.

Ein wichtiger Tipp zum Wechsel

Vor dem Wechsel der alten Wischblätter sollte immer ein Schutz in Höhe des Wischerarmes auf die Scheibe gelegt werden. "Das kann ein Kissen oder eine Decke sein. Wenn dann aus Versehen der metallene Wischerarm durch die Federspannung auf die Scheibe schlagen sollte, sind Schäden am Glas, die in der Regel nicht mehr repariert werden können, nahezu ausgeschlossen", sagt März. Was ist eigentlich mit Fahrzeugen, bei den die Scheibenwischer etwas versenkt hinter der Motorhaube liege? "In diesen Fällen bieten die Fahrzeuge eine sogenannte Servicestellung, die in der Regel im Menü des Bordsystems eingestellt werden kann und die Wischerarme in eine entsprechende Position befördert", erklärt März.

Was bei einem Plattfuß schnell helfen kann

Einen weiteren Tipp hat März für Urlaubsreisen parat. "Schnell fährt man sich einen Fremdkörper in den Reifen, es kommt zum schleichenden Plattfuß. Dass passiert dann nachts auf der Autobahn, ein Reifenwechsel wird lebensgefährlich." Hier können Luftkompressoren, die über den Zigarettenanzünder angeschlossen werden und nicht die Welt kosten, sehr gute Dienste leisten. "Die eingepumpte Luft im Reifen ermöglicht meist die Weiterfahrt bis zum nächsten sicheren Halt oder eine Tankstelle", erklärt er.

