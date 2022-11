Seniorenheime im Kreis Augsburg: Mit Stirnlampen durch die Energiekrise

Plus Wie sich Alten- und Pflegeheime im Landkreis Augsburg gegen die Energiekrise wappnen und vor den finanziellen Folgen zittern. Trotzdem gilt: "Es wird nicht kälter."

Wozu braucht ein Altenheim Stirnlampen oder Trockennahrung? "Energiekrise" lautet das Stichwort und deshalb bereiten sich die Seniorenheime im Augsburger Land auch auf einen Blackout vor. Doch auch wenn die Lichter nicht ausgehen und die Heizung warm bleibt: Viele bibbern vor den finanziellen Folgen der Krise.