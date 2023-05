Sie haben gewählt: Das ist Ihr schönstes Maibaum-Bild

Plus Wir hatten unsere Leserinnen und Leser dazu aufgefordert, uns ihr schönstes Maibaum-Foto zu schicken. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

Knapp 30 Leserinnen und Leser waren unserem Aufruf gefolgt und hatten uns ihr schönstes Maibaum-Foto geschickt. Die Aufgabe war nicht nur, einen besonders imposanten Maibaum zu fotografieren. Es ging auch darum, ihn möglichst kreativ abzubilden: über eine ungewöhnliche Perspektive, bei besonderen Lichtverhältnissen oder mit einem bemerkenswerten Detail am Baum.

Auf unserer Website haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Leserinnen und Leser abgestimmt. Die Wahl hat einen klaren Favoriten ergeben. Genau ein Viertel der Teilnehmenden hat für den Maibaum aus Kutzenhausen gestimmt. Das Foto stammt von Nicole Grube. Den dortigen Maibaum hatten die beiden Krippengruppen beim Maibaumfest gemeinsam mit Eltern und dem Krippenteam geschmückt und aufgestellt.