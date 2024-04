"Sie ist die Beste!" Wer möchte zum Muttertag einen Gratis-Blumenstrauß verschenken?

Wer uns verrät, warum genau diese Frau einen Blumengruß zum Muttertag verdient hat, kann einen Strauß gewinnen. Dabei muss es nicht immer um die eigene Mutter gehen.

Warum eine Frau einen aufrichtigen Dank und auch einen schönen Blumenstrauß verdient hat, kann vielfältig sein. Natürlich die eigene Mutter meist ganz oben auf der Liste und man will ihr für ihre Fürsorge und ihren unermüdlichen Einsatz mit einem Blumenstrauß oder einem anderen Geschenk am Muttertag zeigen, dass sie wertgeschätzt wird. Kleinere Kinder geben sich große Mühe, ein Geschenk im Kindergarten zu basteln.

Aber oftmals sind es auch andere Frauen, denen wir an diesem Tag gerne eine Freude machen wollen. Das kann die Nachbarin sein, die immer zur Stelle ist, wenn man sie braucht, die Oma oder die Patentante, die ein Fels in der Brandung ist. Oder sogar die eigene Tochter, die kürzlich ebenfalls Mutter geworden ist.

Blumen zum Muttertag: Zuschriften bis 8. Mai möglich

Wie auch immer dieses spezielle Verhältnis ist – schreiben Sie uns und erzählen Sie uns davon. Wer soll von Ihnen einen Blumenstrauß bekommen und warum? Zuschriften bitte per E-Mail bis spätestens 8. Mai an: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Telefonnummer anzugeben. Wir spendieren unter den Einsendern fünf Blumensträuße und machen am 12. Mai ein Erinnerungsfoto von der Übergabe. (dav)