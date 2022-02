Landkreis Augsburg

"Sie sind in mein Haus eingedrungen" - Mann ruft bei Polizeikontrolle die Polizei

Plus Eine Frau soll betrunken Auto gefahren sein. Als die Polizei auftaucht, rastet ihr Lebensgefährte aus. Er ruft den Notruf und beschuldigt die Beamten der sexuellen Belästigung.

Von Philipp Kinne

Einen solchen Notruf gibt es nicht oft: Ein 29-Jähriger ruft die Polizei, dabei steht die bereits in seinem Haus. Was sich zunächst kurios anhört, nimmt eine unschöne Wende. Am Ende stehen der junge Mann aus dem westlichen Landkreis und seine Lebensgefährtin vor Gericht, weil die Kontrolle völlig eskaliert. Ein Polizeibeamter wird verletzt, mehrere Polizisten zu Unrecht beschuldigt. Auch der Vorwurf der sexuellen Belästigung steht im Raum. Doch der Reihe nach.

