Simone Strohmayr spielt in einem Team mit Leon Goretzka

Plus Eine Frau und vier Männer aus dem Kreis Augsburg zählen zu den 1472 Auserwählten, die im Februar den nächsten Bundespräsidenten wählen dürfen. Es können noch mehr werden.

Den Bayern-Profifußballer Leon Goretzka hätten wohl viele gern im Team. Die SPD-Angeordnete Simone Strohmayr aus Stadtbergen kann das von sich behaupten. Am 13. Februar sollen beide in Berlin zusammen auflaufen bei einem Finale, das nur alle fünf Jahre stattfindet: der Wahl des deutschen Bundespräsidenten.