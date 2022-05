Sinkende Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg

Die Inzidenz im Augsburger Land sinkt. Zum Wochenbeginn liegt das aber nicht an wenigen Infektionen. Aktuelle Corona-Zahlen gibt es erst zur Wochenmitte.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt. So liegt sie dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge bei 424. Auffällig ist jedoch: Innerhalb eines Tages werden keine neuen Fälle des Coronavirus verzeichnet. Das liegt nicht etwa an null Neuinfektionen, sondern an weniger häufigen Übermittlungen der aktuellen Corona-Zahlen. So sendet das Landratsamt Augsburg besonders zu Wochenbeginn die Infektionszahlen erst gesammelt nach einigen Tagen an das RKI.

Die gesammelt übermittelten Daten sind allerdings nicht neu, das Landratsamt verfährt so bereits seit mehreren Wochen. Deshalb gibt ein Blick auf die Inzidenz vor sieben Tagen trotzdem Aufschluss über die Entwicklung der Zahlen. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 615, jetzt bei 424. Der Trend geht also weiter nach unten.

Inzidenz in fast allen Nachbarkreisen unter 500er-Marke

Auch in den meisten Nachbarlandkreisen hat die Inzidenz mittlerweile wieder die Marke von 500 unterschritten. So liegt sie in der Stadt Augsburg bei 217, in Landsberg bei 358, im Unterallgäu bei 329 und in Dillingen bei 421. Im Donau-Ries beträgt der Wert 492, in Aichach-Friedberg 411. Lediglich im Ostallgäu liegt die Zahl mit 523 noch über der Marke. (mom)