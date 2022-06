Sinkender Inzidenzwert im Landkreis Augsburg täuscht

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt. Die offiziellen Zahlen täuschen jedoch. Denn seit mehreren Tagen wurden keine Neuinfektionen mehr gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 257, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Dieser Wert bildet aber nicht das aktuelle Infektionsgeschehen ab. Denn seit vier Tagen wurden dem RKI keine aktuellen Infektionszahlen mehr übermittelt. Diese kommen vom Landratsamt Augsburg.

Bereits seit Längerem sendet das Landratsamt am Wochenende nicht mehr täglich aktuelle Corona-Zahlen, sondern übermittelt diese gesammelt an das RKI. Da letzte Woche mit Fronleichnam ein Feiertag war, fehlen die aktuellen Infektionszahlen nun also seit mehreren Tagen. Dadurch sinkt die offizielle Inzidenz zwar, das tatsächliche Infektionsgeschehen wird dadurch nun aber nicht mehr abgebildet. Erst die nachgereichten Zahlen des Landratsamtes werden mehr Aufschluss geben.

Corona im Augsburger Land: Lage in Nachbarlandkreisen

In vielen Nachbarlandkreisen ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. So liegt die Inzidenz in Aichach-Friedberg bei 344, im Donau-Ries bei 464, in Dillingen bei 413 und im Unterallgäu bei 301. In der Stadt Augsburg beträgt der Wert 183, im Ostallgäu 368 und der Bundesschnitt liegt bei 416. (mom)