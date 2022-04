Sinkender Trend bei Corona-Zahlen im Kreis Augsburg hält an

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt erneut. Zwar liegt man noch immer deutlich über dem Bundesschnitt, die Entwicklung lässt aber hoffen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 1607, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. Sie sinkt im Vergleich zum Vortag (1768) somit um mehr als 160. Der Trend der sinkenden Inzidenz setzt sich nun den dritten Tag in Folge fort. Der Bundesschnitt liegt mit 1251 allerdings noch deutlich darunter. Innerhalb eines Tages wurden im Augsburger Land 618 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Auch hier zeigt sich eine erfreuliche Tendenz. Am Vortag lag die Zahl der Neuinfektionen noch bei 793, eine Woche zuvor noch bei 1032.

Günzburg mit dreistelliger Inzidenz

In den Nachbarlandkreisen weist besonders Günzburg eine niedrige Inzidenz vor. Dort liegt sie bei 962, womit Günzburg der erste Nachbarlandkreis der letzten Wochen ist, in dem die Inzidenz auf einen dreistelligen Wert gefallen ist. In Aichach-Friedberg liegt sie bei 1380, im Donau-Ries bei 2082, in Dillingen bei 1706. Landsbergs Inzidenz liegt bei 1473, in der Stadt Augsburg bei 1440. (mom)