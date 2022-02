Landkreis Augsburg

19:00 Uhr

Sirenengeheul und fliegende Müllsäcke: Sturm Ylenia sorgt für unruhige Nacht

Plus Das Sturmtief Ylenia fegt auch über das Augsburger Land hinweg. Größere Schäden gibt es nicht, in Gersthofen aber werden einige Anwohner um den Schlaf gebracht.

Von Matthias Schalla

Der weibliche Vorname Ylenia bedeutet so viel wie "die Sonnenhafte" oder "die Leuchtende" und wurde vom griechischen "Helene" abgeleitet. Für einen großen Teil in Deutschland wird seit Mittwoch der Name allerdings eher mit dem gleichnamigen Sturmtief in Verbindung gebracht, das in zahlreichen Gebieten schwere Schäden verursachte. Das Augsburger Land ist zwar weitgehend mit einem blauen Auge davongekommen, in Gersthofen allerdings wurden die Anwohner der Augsburger Straße dennoch unsanft aus dem Schlaf gerissen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

