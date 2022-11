Skifahren wird zum Luxussport – wo können die Menschen noch sparen?

Plus Ob mit der Familie oder im Verein – Skifahren wird deutlich teurer. Skilehrer aus dem Landkreis geben Tipps, wie man beim Wintersport trotzdem aufs Geld achten kann.

Die neue Ausrüstung, der Sprit für die Anfahrt, die Skipässe am Lift. Beim ohnehin schon teuren Skispaß ziehen die Preise kommende Saison noch mal kräftig an. Skifahren wird mehr und mehr zum reinen Luxussport. Bei den vielen Skiclubs im Augsburger Land ist zu sehen, dass immer weniger Kinder zum Wintersport kommen. Wegen der hohen Kosten werden erste Skikurse nun sogar schon verkürzt.