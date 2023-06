Offene Ateliers: So arbeiten Kunstschaffende im Landkreis Augsburg

Von Jana Tallevi - 17:30 Uhr Artikel anhören Shape

Am Sonntag, 25. Juni, öffnen Künstler und Künstlerinnen ihre Ateliers im Landkreis. Dazu gibt es eine Gemeinschaftsausstellung im alten Schulhaus in Wollishausen.

Was ist eigentlich Kunst und wie entsteht sie? Und hat Kunst etwas mit meinem Alltag zu tun? Vor einigen Jahren hatte sich der Landkreis Augsburg das Ziel gesetzt, eine Antwort auf diese Frage zu geben, und zwar mit einem Blick hinter die Kulissen direkt bei den Kunstschaffenden. Einige Jahre konnten nun die Tage der offenen Ateliertür nicht mehr stattfinden, in diesem Jahr ist das jedoch wieder möglich. Zwölf Künstlerinnen und Künstler, darunter auch überregional bekannte Personen, haben sich bereit erklärt, diesen doch auch persönlichen Blick auf ihren Arbeitsplatz zuzulassen.

Am vergangenen Sonntag, 18. Juni, konnten Interessierte direkt in den Ateliers einen Einblick in den Schaffensprozess bekommen, das ist auch noch am kommenden Sonntag, 25. Juni, möglich. Den schnellen Überblick gibt es übrigens bei einer Gemeinschaftsausstellung im Atelier von Harry Meyer in Wollishausen. Diese Kunstschaffenden sind mit dabei:

