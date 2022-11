So bekommen Arbeitnehmer im Kreis Augsburg die Wirtschaftskrise zu spüren

Plus Industrie, Handel und Handwerk beurteilen die kommenden Monate so pessimistisch wie schon lange nicht mehr. Dennoch gibt es weiter auch gute Nachrichten.

Ist meine Firma krisenfest genug, um die kommenden Monate wirtschaftlich gesund zu überstehen? Das wird in den kommenden eineinhalb oder zwei Jahren über alle Branchen hinweg nicht allein das Thema für Unternehmer und Unternehmerinnen sein. Auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Landkreis Augsburg wird diese Frage immer wichtiger. Denn in der jüngsten Umfrage unter den Mitgliedsbetrieben der Industrie- und Handelskammer im Landkreis zu Lage und Aussichten ist nun eine Entwicklung neu: Es könnte bald schon auch um Arbeitsplätze gehen.