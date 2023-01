So entsorgen Sie die Reste vom Feuerwerk richtig

Ein gut gemeinter Rat vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg.

Buntes Feuerwerk am Himmel: Was übrig bleibt, sind die Stecken von Raketen oder die Reste der Feuerwerksbatterien. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises Augsburg weist darauf hin, dass abgebrannte Feuerwerkskörper erst dann in die Restmülltonne geworfen werden sollen, wenn sie vorher mit Wasser abgelöscht wurden. Die Brandgefahr sollte nicht unterschätzt werden.

Auch Asche darf erst völlig erkaltet und in einer Mülltüte verpackt in die Restmülltonne gegeben werden. Sichern Sie außerdem Ihre Mülltonnen, damit diese nicht angezündet werden können. Die Müllbehälter sollten so aufgestellt werden, dass Unbefugte nicht an sie herankommen können. Kommt es trotzdem zum Brand von Müllgefäßen, muss der Grundstückseigentümer beim AWB gegen Kostenersatz ein neues Gefäß beantragen. (AZ)