So funktioniert das neue Neun-Euro-Ticket im Augsburger Land

Plus Voraussichtlich ab Juni soll jeder für neun Euro mit Bus und Bahn durch Deutschland fahren können. Wo es das Ticket zu kaufen gibt.

Für neun Euro aus dem Augsburger Land bis in den hohen Norden? Theoretisch ist das ab Juni möglich. Es wird allerdings eine Weile dauern. Denn die günstigen Fahrkarten gelten nur im Nahverkehr. Wer ausreichend Zeit einplant, kann aber ein Schnäppchen machen. Doch nicht nur Urlauber, sondern vor allem Pendler sollen profitieren.