Landkreis Augsburg

vor 49 Min.

So geht es der Wirtschaft im Kreis Augsburg

Plus Kaum Arbeitslose und gute Stimmung in den Chefetagen des Augsburger Lands: Warum der Vizepräsident der IHK Schwaben dennoch von einem Desaster spricht.

Von Christoph Frey Artikel anhören Shape

Nach einer knappen Viertelstunde ist Michael Proeller in Fahrt. Gestenreich räsoniert der Erhardt+Leimer-Chef über "Schrauben aus dem Kongo", über deren Verwendung man dem Staat Rechenschaft ablegen müsse, während auf der anderen Seite der Umbau der Energieversorgung im Land nicht vorankomme. "Wir werden torpediert durch Bürokratie und Politik", schimpft Proeller. Er ist als Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben gemeinsam mit Sortimo-Chef Reinhold Braun, der IHK-Regionalvorsitzender für Augsburg-Land ist, so etwas wie die Stimme der Wirtschaft im Kreis Augsburg. Über das Befinden von Firmen und Betrieben in Industrie, Handel und Gewerbe gaben sie am Montag Auskunft. Brauns und Proellers Botschaft: Die Stimmung ist besser als die Lage.

Das sagt der IHK-Konjunkturindex für das Augsburger Land

Der sogenannte IHK-Konjunkturindex, der die aktuelle Geschäftslage und Erwartungen der Firmen abbildet, ist im Augsburger Land deutlich besser als im restlichen Schwaben und auch in der Region Augsburg. Im Vergleich zum Jahresbeginn ging es um 13 Punkte auf nun 119 Punkte nach oben. Allerdings herrschte bei der vorangegangenen Umfrage im Herbst wegen der hohen Energiepreise in den Chefetagen auch die tiefste Herbst-Depression.

