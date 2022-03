Mit diesen Aktionen hilft das Augsburger Land im Ukraine-Krieg

Auch an diesem Wochenende bringen Privatleute Menschen aus der Ukraine in Sicherheit. Landrat Sailer bittet, auf private Transporte zu verzichten. Was ist los?

Die Welle der Hilfsbereitschaft im Augsburger Land ebbt nicht ab. Täglich werden neue Aktionen organisiert, um Flüchtlingen zu helfen. Teilweise sind Privatpersonen auf eigene Faust losgefahren, um an der polnischen Grenze Frauen und Kinder aufzunehmen und in Sicherheit zu bringen. Auch an diesem Wochenende wird sich wieder ein Konvoi gen Osten bewegen. Sogar ein Feuerwehrauto ist mit dabei. Um die Helfer zu unterstützen, hat das Landratsamt die wichtigsten Informationen zusammengefasst. Und Landrat Martin Sailer macht deutlich, dass er die privaten Flüchtlingstransporte sehr skeptisch sieht.

Hochbetrieb herrscht aktuell beim Busunternehmen Ludwig Tours in Zusmarshausen. "Wir beladen gerade einen Reisebus mit Hilfsgütern, der am Samstag über die Slowakei an die ukrainische Grenze fährt", sagt Maximilian Ludwig. Sobald das Fahrzeug entladen ist, können insgesamt 50 Flüchtlinge einsteigen und werden nach Bayern gefahren. Zudem begleiten fünf Sprinter den Bus, die ebenfalls auf der Rückfahrt Menschen in Sicherheit bringen. Organisiert hat die Aktion Michael Feistle aus Horgau. "Nachdem wir bereits vor drei Wochen einige Menschen aus der Ukraine geholt haben, kam nun die Idee auf, einen Bus zu organisieren." In Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk "Mission Lifeline" wurden nun Spenden gesammelt, um die Aktion zu ermöglichen.

Ziel der Flüchtlinge aus der Ukraine ist München

"Das Hilfswerk wurde eigentlich 2016 gegründet, um Menschen im Mittelmeer aus Seenot zu retten", sagt Feistle. Seit Ausbruch des Krieges ist aber auch Hilfe für die Ukraine ein weiterer Schwerpunkt. Gespendet wurden für den Transport vor allem Medikamente, Schlafsäcke, warme Decken und Nahrungsmittel für Kleinkinder. In München werden die Flüchtlinge nach ihrer Ankunft in die verschiedenen Unterkünfte verteilt. Noch steht nicht fest, ob einige Personen auch im Augsburger Land unterkommen werden. "Meine Frau und ich haben aber bereits angeboten, privat bei uns in Horgau ein Zimmer zur Verfügung zu stellen", sagt Feistle. Ebenfalls am Wochenende startet ein besonderer Transport gen Osten.

Feuerwehr Diedorf spendet einen Schlauchwagen

"Die Feuerwehr Diedorf spendet einen Schlauchwagen für die Einsatzkräfte in der Ukraine", sagt Andreas Müller. Es sei unglaublich, mit welch einem Mut die Einsatzkräfte dort unter extremsten Bedingungen zum Löschen ausrücken, während in unmittelbarer Nähe die Raketen einschlagen.

Doch wie geht es eigentlich hier im Augsburger Land weiter, wenn die Menschen in Sicherheit sind? Helfer und Geflüchtete stehen vor vielen Fragen.

Aus diesem Grund hat das Landratsamt auf seiner Webseite und den jeweiligen Unterseiten eine Vielzahl an Informationen auf Deutsch und Ukrainisch zusammengestellt. Genau erläutert werden unter anderem die Themen Einreise, Registrierung, Aufenthaltstitel, Unterbringung, Arbeitserlaubnis, finanzielle Leistungen, medizinische Behandlungen, Corona-Tests, Corona-Impfungen und Nachweise sowie Spendenmöglichkeiten und Sammelaktionen. Die Seiten werden fortlaufend aktualisiert und erweitert.

So finden Geflüchtete aus der Ukraine Wohnungen im Kreis Augsburg

Ab sofort können private Wohnraumangebote über eine Online-Plattform und über die Integreat-App des Landkreises Augsburg eingetragen und gesucht werden. All diejenigen, die sich bezüglich ihres verfügbaren Wohnraums bereits bei ihrer Gemeindeverwaltung oder dem Landratsamt gemeldet haben, werden per E-Mail kontaktiert und informiert.

Ein Punkt ist laut Landrat Martin Sailer allerdings dringend zu beachten: "Ein privates Wohnungsangebot für Geflüchtete ist für diese erst ab einer Unterbringungsdauer von mindestens drei Monaten sinnvoll. Denn das Ziel eines solchen Wohnangebots sollte es sein, den geflüchteten Menschen eine geeignete dauerhafte Unterkunft zu ermöglichen und sie nicht dem zusätzlichen Stress auszusetzen, sich bereits nach kurzer Zeit nach einer neuen Bleibe umsehen zu müssen."

So können Sie Wohnmöglichkeiten für Geflüchtete anbieten

Wer im Landkreis Augsburg Wohnmöglichkeiten für mindestens zehn Personen zur dauerhaften Anmietung anbieten möchte, kann sich per E-Mail an das Landratsamt Augsburg wenden. Diese Angebote werden nach Eingang von den Mitarbeitenden der Kreisverwaltungsbehörde bearbeitet und auf Eignung überprüft.

Das bemängelt Landrat Sailer an den privaten Hilfstransporten

Problematisch sind nach Angaben des Landratsamtes in Augsburg die zahlreichen Personentransporte von geflüchteten Menschen aus der Ukraine. "Sicherlich sind diese Aktionen von den Initiatoren absolut gut gemeint", weiß Landrat Martin Sailer, "doch die koordinierte Unterbringung der schieren Masse geflüchteter Personen, die derzeit auf diese Weise in Bayern ankommen, ist so leider kaum mehr möglich." Und weiter: "Letztlich schaden die Initiativen so insbesondere der Personengruppe, der sie eigentlich helfen möchten – den Geflüchteten."

Die Erklärung: In den Ankerzentren, in denen viele Geflüchtete ankommen, ist sehr viel los. Viele Menschen werden zunächst an die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden weiterverwiesen, die nun selbst vor der Herausforderung stehen, auf die Schnelle ausreichend geeigneten Wohnraum zu finden. Sailer sagt deshalb: "Letztlich ist davon auszugehen, dass viele Geflüchtete dann nach wenigen Wochen weitergeschickt werden müssen, um eine neue Heimat auf unbestimmte Zeit in Deutschland zu finden. Ich bitte daher dringend darum, auf Privattransporte zu verzichten, damit wir den Fliehenden koordiniert und langfristig helfen können."

So können Sie im Kreis Augsburg Geflüchteten helfen

Tipp: Wer Geflüchteten aus der Ukraine bei ihrem Start im Augsburger Land helfen will, kann dies auch über einen der Helferkreise tun, die es seit der Flüchtlingswelle 2015 gibt. Weiterhelfen können auch die Integrationslotsinnen für den Landkreis Augsburg:

Astrid Zimmermann, Telefon: 08234/9591896, E-Mail: zimmermann.a@diakonie-augsburg.de

Christine von Gropper, Telefon: 0162/2160021, E-Mail: vongropper.c@diakonie-augsburg.de

Unabhängig von den ehrenamtlichen Helferkreisen bieten das Diakonische Werk Augsburg und der Caritasverband für die Diözese Augsburg an vielen Standorten im Landkreis Augsburg sowie der Stadt Augsburg professionelle Flüchtlings- und Integrationsberatung an. (mit cf/AZ)