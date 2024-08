So kam es zum Stromausfall im nördlichen Landkreis Augsburg

Zu einem Stromausfall kam es am Montagabend in einigen Orten im nördlichen Landkreis. Betroffen waren laut einer Sprecherin der Lechwerke Westendorf, Ostendorf, Kühlenthal, Waltershofen, Fertingen, Blankenburg, Teile von Nordendorf und Teile von Ellgau. Ursache für den Ausfall war demnach ein morscher Baum, der bei Blankenburg in die 20-kV-Freileitung gefallen war und einen Erdschluss erzeugte.

Ein morscher Baum fiel in die Stromleitung

„Erste Priorität hat in so einem Fall die möglichst schnelle Wiederherstellung der Stromversorgung“, teilt die Sprecherin der Lechwerke auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Dies geschehe durch Umschaltungen auf andere Leitungen im Stromnetz. Die Einsatzkräfte der zuständigen Betriebsstelle Wertingen konnten so gemeinsam mit den diensthabenden Ingenieuren der zentralen Netzleitstelle bereits nach einer halben Stunde die ersten Haushalte wieder ans Netz nehmen. Kurz vor 22 Uhr waren alle Haushalte dann wieder mit Strom versorgt. Der Baum wurde noch in der Nacht aus der Leitung entfernt. Anschließend erfolgte wieder die Umschaltung in den regulären Schaltzustand. (kinp)