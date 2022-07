So können Gartenbesitzer Igel in der Hitze vor dem Hungertod retten

Wir Menschen schwitzen unter den hochsommerlichen Temperaturen. Für die heimischen Tiere können sie lebensbedrohlich werden. Was Gartenbesitzer tun können.

Nicht nur uns Menschen macht die derzeitige Sommerhitze zu schaffen – auch die Tiere leiden teilweise sehr darunter. An alle Gartenbesitzer, die zurzeit ihre Grundstücke säubern wollen, appelliert Hannelore Pentenrieder von der Igelhilfe Schwaben in Neusäß daher, etwas für die Tiere zu tun. Sie hat auch einige Vorschläge.

So sollten die Grundstücksbesitzer unbedingt Wasserstellen auf ihren Grundstücken – am besten an schattigen Stellen – einrichten. Denn derzeit ist es wegen der anhaltenden Trockenheit sehr schwer für die Tiere, Futter zu finden.

Es wird zur Vorsicht geraten, um Igel und ihre Babys nicht zu gefährden

Sie rät überdies in den nächsten Wochen zur Vorsicht, um Igel und ihre Babys nicht zu gefährden. "Eigentlich kommen in den Monaten August und September die Igelkinder zur Welt. In diesem Jahr sind viele bereits jetzt schon da", sagt Hannelore Pentenrieder. So wurden unter anderem bereits vier Babys bei ihr abgegeben, deren Mutter wohl an Nahrungs-, Flüssigkeitsmangel oder der Hitze gestorben ist, so vermutet sie.

Während der Wurfzeit der Igel sollten Laubhaufen, Bodendecker, Holzstöße und alle anderen trockenen Verstecke in Ruhe gelassen werden, die sich eine Igelmutter als Aufzuchtbett aussuchen kann, empfiehlt die Tierschützerin. "Wenn eine Igelmutter gestört wird, verlässt sie ihr Nest und die Kleinen oder beißt sie gar tot." Sie rät den Gartenbesitzern auch zu äußerster Vorsicht bei der Verwendung von Rasenmähern unter Büschen und Sträuchern. Mähroboter, die kleine Igel schwer verletzen oder gar töten könnten, sollten, wenn überhaupt, nur bei Tag zum Einsatz kommen, wenn der Igel, der ja ein Nachttier ist, beispielsweise in der Hecke schläft.

Eine große Gefahr für Igel, die jetzt in den heißen Tagen kein Futter finden, sind auch Gelbe Säcke, die am Boden liegen und nicht richtig verschlossen sind. Es sollten in den Gärten Futterstellen eingerichtet werden. Geeignet sind zum Beispiel Katzenfutter oder Erdnussbruch als Zufutter.

Lesen Sie dazu auch

Wer einen kranken Igel finde, könne sich bei der Igelstation melden. Anzeichen auf Krankheiten sind laut Hannelore Pentenrieder, wenn ein Igel apathisch und mager ist, sich nicht einrollt oder auf der Seite liegt. Igelbabys benötigten Spezialnahrung und sollten daher nicht gefüttert werden.

Info: Rat und Hilfe zum Thema Igel gibt Hannelore Pentenrieder unter der Telefonnummer 0821/467569.