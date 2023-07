Landkreis Augsburg

So können Sie auch im hohen Alter zu Hause wohnen bleiben

Plus Ehrenamtliche Wohnberater helfen Bürgern, ihr Zuhause seniorengerecht umzubauen. Wir waren bei einem Termin dabei und verraten, worauf es ankommt.

Es dauert nicht lange, bis Hans Offinger die erste Gefahrenquelle entdeckt. Der 75-Jährige geht von der Küche in Richtung Flur. Als er durch den Türrahmen läuft, tut er so, als würde er mit dem Fuß an der fast vier Zentimeter hohen Türschwelle hängen bleiben. Er blickt über die Schulter und sagt: "Das ist eine Stolperschwelle."

8 Bilder Mit diesen Tipps vom Experten bauen Sie Ihr Zuhause altersgerecht um Foto: Marcus Merk

Offinger ist ehrenamtlicher Wohnberater beim Landratsamt und zu Besuch in Westendorf bei Michael und Birgit Fiedler. Das Paar heißt eigentlich anders, möchte seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen. Die Fiedlers wollen die Erdgeschosswohnung in ihrem Zweifamilienhaus umbauen, damit sie dort auch im Alter bei gesundheitlichen Einschränkungen möglichst lange leben können. "Uns wäre es am liebsten, wenn wir nicht noch einmal verpflanzt werden", erklärt Michael Fiedler. Offinger soll das Paar bei der Planung unterstützen. Schon beim ersten Treffen nennt er einige Punkte, die verbessert werden könnten.

