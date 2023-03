So können Sie im Landkreis Augsburg Blut oder Stammzellen spenden

Die Zahl der Registrierungen bei der DKMS ging genauso wie die der Blutspenden zuletzt zurück. Nun hat im Landkreis beides wieder Fahrt aufgenommen.

Alle 27 Sekunden erhält ein Mensch auf dieser Welt die Diagnose Blutkrebs. Viele können durch eine Stammzellenspende geheilt werden. Dafür kommen allerdings nur wenige Menschen in Frage. Die DKMS registriert in ihrer Datenbank mögliche Stammzellenspender, um einen passenden Spender zu finden und so Leben zu retten.

Während der Corona-Pandemie ging die Zahl der Registrierungen wie in ganz Deutschland auch im Landkreis Augsburg zurück. Das berichtet DKMS-Pressesprecherin Julia Ducardus. Mittlerweile sind die Zahlen wieder gestiegen. "Im Landkreis Augsburg passiert sehr viel", sagt Ducardus und verweist auf verschiedene Registrierungsaktionen in der Vergangenheit. "Das Thema liegt den Menschen in der Region sehr am Herzen", meint die Sprecherin. Das liege auch an den vielen Unterstützern.

Brigitte Lehenberger aus Münster (Gemeinde Mickhausen) ist so eine Unterstützerin. Sie erhielt vor einem Jahr das Bundesverdienstkreuz am Bande für ihren Einsatz für Blutkrebspatienten. Lehenberger freut sich, dass nach der Corona-Pandemie nun wieder "die Post abgeht", wie sie es formuliert. Sie arbeitet viel mit Schulen zusammen, um junge Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Die Jugendlichen werden über die Stammzellenspende informiert und haben anschließend die Möglichkeit, sich registrieren zu lassen.

33.000 Menschen im Landkreis sind bei der DKMS registriert

Während der Pandemie waren Registrierungsaktionen vor Ort nicht möglich. Zwar können sich Menschen auch online ein Set bestellen und den Wangenabstrich anschließend einschicken. Für Lehenberger ist diese Alternative allerdings zu kompliziert. "Man muss es den Leuten möglichst einfach machen", sagt sie. Auch DKMS-Sprecherin Ducardus räumt ein, dass die digitale Alternative Zeit gebraucht hat, um sich zu etablieren. Zumal viele Menschen während der Pandemie eigene Sorgen hatten.

Im Landkreis Augsburg waren bis Dezember 2022 rund 33.000 Menschen bei der DKMS registriert, etwa 320 haben bereits Stammzellen gespendet - und damit Leben gerettet. Zehn Prozent der Patienten und Patientinnen warten allerdings vergeblich auf eine Spende, berichtet Lehenberger. "Für sie arbeiten wir, damit auch sie die Chance auf ein neues Leben haben."

Es werden laufend neue Spender gesucht, vor allem junge. Die sind in der Regel gesund und haben kräftige Stammzellen. Zwei bis drei Prozent der jungen Registrierten kommen später für eine Spende infrage. Eine Stammzellenspende ist im Alter zwischen 17 und 55 Jahren möglich.

Auch die Zahl der Blutspenden ist wieder gestiegen

Auch die Zahl der Blutspenden war im vergangenen Sommer stark zurückgegangen, nachdem viele Corona-Regeln wieder gelockert worden waren. Reisen war wieder uneingeschränkt möglich, viele Menschen fuhren weg. Gleichzeitig holten die Krankenhäuser Operationen nach, die während der Corona-Pandemie verschoben worden waren. Dadurch stieg der Bedarf an Blutkonserven. Das habe zu einem sehr gefährlichen Tief bei der Zahl der Spenden geführt, berichtet Patrick Nohe, Pressesprecher des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes.

Mittlerweile habe sich die Lage wieder stabilisiert. "Wir haben seit Wochen ein stetig hohes und stabiles Aufkommen", sagt Nohe. Auch die Spendenzahlen im Landkreis Augsburg seien sehr zufriedenstellend. Die aktuelle Hilfsbereitschaft der Menschen sei wichtig, vor allem weil Blutkonserven nur 42 Tage haltbar sind. Kliniken sind auf regelmäßigen Nachschub angewiesen.

Bei besserem Wetter geht die Zahl der Blutspenden zurück

In Bayern werden pro Tag rund 2000 Blutkonserven benötigt. Nohe hofft, dass die "Leute weiter fleißig zum Blutspenden gehen". Nur so könne es gelingen, die Versorgung von Patienten zu gewährleisten und einem Engpass vorzubeugen. Erfahrungsgemäß gehen die Zahlen bei besserem Wetter und während der Ferienzeiten nämlich zurück, berichtet Nohe.

Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. Geburtstag bis einen Tag vor dem 73. Geburtstag. Alle Termine im Landkreis Augsburg sind auf der Internetseite des Deutschen Roten Kreuzes einsehbar.