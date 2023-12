So kommen Haustiere gut durch die laute Silvesternacht

Das Knallen von Feuerwerkskörpern stresst und verängstigt oftmals Haustiere. Doch es gibt Tipps, wie man ihnen diese Zeit als Tierhalter erleichtern kann.

Des einen Freud, des anderen Leid: Während sich viele Menschen in der Silvesternacht am Feuerwerk erfreuen, sind Haustiere oftmals verängstigt und gestresst durch das laute Knallen. Einige Tierschützer fordern sogar ein Böllerverbot. Da es dieses in vielen Orten nicht gibt, hat der Deutsche Tierschutzbund Tipps für Tierhalter parat, wie ihre kleinen Lieblinge gut durch die Silvesternacht kommen.

Für die Tage rund um Silvester, in denen oftmals verfrüht Raketen und Knaller gezündet werden, empfehlen die Tierschützer, Hunde beim Gassigehen an der Leine zu lassen. Katzen sollten in der Zeit sicherheitshalber im Haus bleiben. Halter von kleinen Heimtieren und Vögeln können Gehege und Volieren in einem möglichst ruhigen Raum und mit einiger Entfernung zum Fenster unterbringen und mit einem Tuch abdecken. Außengehege sollten gegen einfallende Feuerwerkskörper gesichert sein.

Fenster und Rollos in der Wohnung schließen

In der Wohnung sollten Tierhaltende alle Fenster, Türen und Rollos schließen, damit der Lärm und die Lichtblitze etwas gedämpft werden, so Moira Gerlach, Fachreferentin für Heimtiere beim Deutschen Tierschutzbund. Ein laufender Fernseher oder Musik könnten helfen, Außengeräusche zu überdecken. Je nach Tierart dienten Körbchen, Kuschelhöhle, Kleintierhäuser und Co. als Rückzugsort. "Insbesondere Hunde und Katze sollte man nicht allein lassen, weil 'ihre' Menschen den Tieren Sicherheit geben. Auch, wenn ein Tier sich verkriecht, was man respektieren sollte, wirkt die Anwesenheit des Menschen stressmindernd", so Gerlach. Wichtig sei, dass man selbst entspannt mit den Tieren umgehe, um ihre Angst nicht zu verstärken.

Wenn es draussen kracht und blitzt, hilft manchmal schon eine kleine Höhle zum Verkriechen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

