Tipps zur Silvesternacht: So kommen Hund und Katz gut ins neue Jahr

Bei unserem neuen Gewinnspiel gibt Martin Rütter Tipps für den Jahreswechsel und wir verlosen DVDs und Eintrittskarten für seine neue Show in Augsburg.

Ein voller Erfolg war im Sommer unsere Aktion mit Leserbildern von Lumpis Lieblingsplatz und Miezis Wohlfühloase. Hunderte Einsendungen erreichten unsere Zeitung und fünf glücklicher Gewinner durften sich über jeweils zwei Freikarten für Martin Rütters Show "Der will nur spielen" in Günzburg freuen. Nun kommt der Hundeprofi am Mittwoch, 8. März, nach Augsburg und hat unserer Redaktion erneut einige Preise zur Verfügung gestellt. Zudem gibt der Experte Tipps, wie man ängstliche Tiere sicher durch die Silvesternacht bringt.

Viele Haustiere können dem lautstarken Jahreswechsel überhaupt nichts abgewinnen. Martin Rütter hat jedoch ein paar Last-Minute-Tipps parat. Helfen könnte beispielsweise ein großer, saftiger Kauknochen. Das Lecken und Kauen setze Glücks- und Beruhigungshormone frei, die den Hund automatisch ein bisschen beruhigen – ähnlich wie das Schnullernuckeln eines Babys. Sein Tipp: "Im gefrorenen Zustand ist der Hund umso länger damit beschäftigt."

Auch Musik kann zur Entspannung von Haustieren beitragen

Vorhänge und Jalousien sollten am besten frühzeitig geschlossen werden. Auch Musik könne helfen. Klassik entspanne, Hardrock oder Heavy Metal könnte eher Stress hervorrufen. Eine Verhaltenstierärztin habe kürzlich berichtet, dass die Idee, dem Hund etwas Watte in die Ohren zu stecken und diese mit einem Schal und selbsthaftenden Verband um den Kopf zu fixieren, wesentlich zur Entspannung beigetragen habe. Alternativ wären auch spezielle Ohrenschützer denkbar. Verkriechen ist zudem an Silvester überall erlaubt. Eine eigene faltbare Transportbox könne eine geeignete Höhle sein und wenn der Hund plötzlich aufs Sofa oder ins Bett krabbelt, sollte man das zulassen.

"Der Rat, den Hund nicht streicheln zu dürfen, um die Angst nicht zu verstärken, ist mittlerweile längst überholt", sagt Rütter. Eine sanfte Massage schütte nachweislich das Bindungshormon Oxytocin aus, das ein Gegenspieler des Stresshormons Cortisol ist. Ein sanftes Kraulen sei allerdings nur dann sinnvoll, wenn der Hund es auch genießt. Vor Silvester sollte der Hund bestmöglich ausgelastet werden. "Ist euer Vierbeiner dann geistig und körperlich gut ausgepowert, wird er froh sein, zuhause seine Ruhe zu haben und sich eher weniger mit seiner Angst beschäftigen", sagt Rütter.

Flughafenhotels können eine Notlösung für Hunde sein

Vorsicht sei jedoch bei Medikamenten geboten. "Der Hund wird damit nur körperlich sediert und ist motorisch unfähig, sich gegen die Angst zu wehren, kriegt aber geistig alles mit", warnt Rütter. Der wichtigste Rat sei, ein starker Partner für den Hund zu sein. Und wer auf Nummer sicher gehen will, fährt über Silvester ein paar Tage in ländliche Gebiete, wo weniger geböllert wird. Auch an Flughäfen herrsche absolutes Knallverbot, weswegen Flughafenhotels eine kurzfristige Notlösungen sein können. Was auch immer sicher funktioniert ist, sich vor Mitternacht mit dem Hund ins Auto zu begeben und ein paar Stunden bei guter Musik herumzufahren.

Lesen Sie dazu auch

So können Sie an unserem neuen Gewinnspiel "mit Hund & Katz ins neue Jahr" teilnehmen: Schicken Sie uns Ihr Lieblingsfoto Ihres Vierbeiners zum Jahreswechsel, egal ob Hund oder Katze, an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Stichwort: Gewinnspiel Martin Rütter. Schreiben Sie ein paar kurze Informationen über Ihr Tier (Alter, Name und Gemeinde). Hinterlassen Sie bitte eine Telefonnummer, damit wir Sie im Fall eines Gewinns benachrichtigen können. Verlost werden drei mal zwei Eintrittskarten für die Show von Martin Rütter am Mittwoch, 8. März, in der Augsburger Schwabenhalle und drei DVDs. Das Gewinnspiel läuft bis zum Valentinstag, Dienstag, 14. Februar. Nach Ende der Aktion werden die Gewinner von der Redaktion gezogen und benachrichtigt. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter www.augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.