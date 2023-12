So lässt sich Weihnachtliches in letzter Minute zaubern

Diese Geschenke und Dekorationen gelingen im Handumdrehen, selbst wenn das Christkind schon vor der Tür steht.

Kürzer als in diesem Jahr ist die Adventszeit nie. Der Heilige Abend fällt auf den vierten Adventssonntag. Zwischen Plätzchenbacken, Geschenke besorgen und Baumschmücken bleibt da vielen kaum Zeit für gemütliche Bastelnachmittage. Damit niemand an Heilig Abend mit leeren Händen dastehen muss, hat unsere Freie Mitarbeiterin Helene Weinold hier einige kreative Ideen zusammengestellt, die im Handumdrehen fertig sind und sich perfekt als Last-Minute-Geschenke oder stimmungsvolle Dekorationen eignen.

Helene Weinold ist nicht nur langjährige Mitarbeiterin der Augsburger Allgemeinen, sie hat als Buchautorin, Redakteurin und Übersetzerin Erfahrung mit Kreativthemen. Der Erhalt und die Weitergabe überlieferter Handwerkstechniken liegen ihr am Herzen. Deshalb widmet sie sich in ihrer Knopfwerkstatt in Violau der Jahrhunderte alten Zwirn- und Posamentenknopfmacherei und gibt ihr Wissen gerne weiter. (hwe)