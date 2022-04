So lange fahren, wie es der TÜV zulässt

Der Autokauf ist heute nicht mehr so einfach, wie er einmal war. Vielleicht ist dies der Grund, dass sich viele Menschen dafür entscheiden, ihren Wagen vorerst weiterzufahren.

An sein erstes Auto kann sich wohl jeder noch erinnern. Schließlich war es für die meist 18-Jährigen der Beginn ihrer Unabhängigkeit. Endlich konnte man dem Sichtfeld der Eltern entkommen, bei genug Sprit im Tank eine Spritztour ins Grüne unternehmen und im Kassettenradio seine Lieblingsmusik voll aufdrehen. Auch die Wahl des ersten Autos fiel nicht schwer und hing lediglich vom Zuschuss der Oma und dem Inhalt der mehr oder weniger gut gefüllten Spardose ab.

Oft war es ein VW-Käfer, bei dem sich im Sommer die Heizung nicht regulieren ließ, oder ein Opel-Kadett mit einem Schalthebel so lang wie ein Golfschläger. Kleinwagen von Ford waren ebenfalls beliebt und hin und wieder kaufte sich auch jemand einen Wagen aus Asien. Wichtigstes Kriterium war damals, dass der TÜV seinen Segen für zwei Jahre erteilte und der Wagen einen möglichst pannenfrei von A nach B transportierte. Dies ist zwar auch heute noch wichtig, doch der Autokauf ist ungleich schwerer geworden.

Im Augsburger Land fahren die Autos länger

Zwar lassen Leasingangebote, Kredite mit null Zinsen und eine Vielfalt an Modellen schon in jungen Jahren so manchen Wunsch in Erfüllung gehen, von dem man früher nur geträumt hat. Doch ob der langen Lieferzeiten, dem schier unüberschaubaren Angebot vom Cityflitzer bis zum SUV oder der kniffligen Wahl zwischen diversen Antriebsarten, kommen offenbar immer mehr Menschen zu dem Entschluss, den Wagen erst einmal so lange wie möglich zu fahren. Warum auch nicht. Denn sein Auto nicht möglichst oft zu wechseln, sondern so lange zu fahren, wie es der TÜV zulässt, ist schließlich auch ein Zeichen von Nachhaltigkeit.

