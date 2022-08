Landkreis Augsburg

vor 7 Min.

So lief der erste Tag mit der gesperrten B300 für Anwohner und Autofahrer

In Gessertshausen staut es sich vor allem an der eigens für die Umleitung aufgestellten Ampel an der Kreuzung Hauptstraße/Bahnhofstraße.

Plus Die B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen ist bis Anfang September wegen einer Fahrbahnerneuerung gesperrt. Die Auswirkungen bekommen nicht nur Autofahrer zu spüren.

Von Matthias Schalla

Den ersten längeren Stau auf der B300 gab es zur Mittagszeit. Grund für die mehrere hundert Meter lange Blechlawine bei Vogelsang an der Abzweigung in Richtung Biburg war allerdings ein Auffahrunfall und nicht das erhöhte Verkehrsaufkommen aufgrund der Sperrung zwischen Diedorf und Gessertshausen. Dennoch kam es vor allem in Gessertshausen wegen des umgeleiteten Schwerlastverkehrs immer wieder zu kleineren Stockungen. Auswirkungen haben die Bauarbeiten für eine neue Fahrbahn aber auch auf weitere Bereiche.

