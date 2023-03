Landkreis Augsburg

vor 18 Min.

So locken Sie im Frühling Vögel in Ihren Garten

Nistkästen sind wichtig für Vögel und werden gerne bewohnt. In diesem werden junge Stare groß gezogen.

Plus Vögel haben ein ähnliches Problem wie die Menschen - Wohnungsnot. Nistkästen können Abhilfe schaffen. Wie optimal geholfen werden kann, erklärt ein Experte.

Von Nicola Jäckel Artikel anhören Shape

Am Morgen aufwachen und von Vogelgezwitscher in den Tag begleitet zu werden, ist schön. Mehr als das, es soll sogar der Psyche guttun. Forscher des Max-Planck-Instituts haben herausgefunden, dass Vogelgezwitscher Ängste mildern und die Stimmung heben kann. Gerade jetzt sind die Stimmungsmacher wieder unterwegs und auf der Suche nach einer passenden Bleibe. Wie locken Sie sie in ihren Garten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen