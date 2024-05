Landkreis Augsburg

So machen Menschen aus dem Landkreis Augsburg Urlaub

Familie Treusch aus Thierhaupten ist in den Pfingstferien nach Bibione in Italien gefahren.

Plus In den Pfingstferien fahren viele Leute weg, andere bleiben lieber in der Heimat. Vier Menschen aus dem Landkreis Augsburg haben uns erzählt, wie und warum sie Urlaub machen.

Von Bianca Dimarsico

An Pfingsten kann man sich in Bayern besonders glücklich schätzen – zumindest, wenn es um die Ferien geht. Denn wer hier lebt, hat das Privileg von ganzen zwei Wochen Freizeit. Doch was tun, mit Freunden, Familie oder Kindern? Das Wetter ist im Mai zuweilen noch sehr durchwachsen, deshalb verschlägt es einige in den wärmeren Süden. Wir haben uns im Landkreis Augsburg umgehört und gefragt, wie die Menschen ihren Urlaub am liebsten verbringen.

Die 14-jährige Marie aus Emersacker ist mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder in den Pfingstferien in Malaga im Süden Spaniens. Dort haben sie sich eine eigene Wohnung gemietet. Solch einen Familienurlaub machen sie jedes Jahr, meistens im warmen Süden. "Wir waren auch schon in Griechenland oder in Frankreich, da waren wir mit einem Wohnmobil unterwegs", erzählt Marie. Der eine Urlaub im Jahr reicht der Schülerin, wie sie erzählt. "Ansonsten machen wir oft Tagesausflüge. Ich verbringe aber auch gerne Zeit daheim", sagt sie. Da sie eine Reitbeteiligung hat, verbringt sie viel Zeit auf dem Reiterhof und kümmert sich um ihr Pferd.

