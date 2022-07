So sauber ist das Wasser in den neun offiziellen Badeseen im Kreis Augsburg

Einmal im Monat untersucht das Gesundheitsamt das Wasser. Die Ergebnisse sind nun jederzeit online abrufbar.

Neun offizielle Badeseen gibt es im Landkreis Augsburg und sie werden in den kommenden Tagen voraussichtlich sehr gut besucht sein. Doch wie steht es um die Qualität des Wassers dort?

Die Wasserqualität wird monatlich in der Badesaison von Mai bis September vom Staatlichen Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg untersucht. Die Ergebnisse dieser regelmäßigen Gewässerkontrollen stellt der Landkreis Augsburg nun online unter www.landkreis-augsburg.de/badeseen der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Des Weiteren wurde an allen neun Badeseen vor Ort ein Hinweisschild mit einem QR-Code angebracht, durch welchen Interessierte direkt per Mobiltelefon auf die genannte Internetseite mit den Beprobungsergebnissen weitergeleitet werden. Sollten bei dieser Überprüfung auffällige Verunreinigungen festgestellt werden, wird dies ebenfalls auf der genannten Website sowie über die Medien bekannt gegeben. Zudem werden die Seen durch entsprechende Warnhinweise vor Ort beschildert. Das teilte das Landratsamt in Augsburg am Dienstag mit.

So ist die Wasserqualität im Kreis Augsburg

Auf der Online-Seite finden sich Bilder und Infos zu allen neun offiziellen Badeseen. Sie wurden zuletzt Ende Juni untersucht. Bei Wassertemperaturen von um die 24 Grad war die Qualität überall einwandfrei. Zudem findet sich auf der Seite eine Auflistung aller 25 Hallen-und Freibäder im Kreis. Die Palette reicht vom großen Neusässer Spaßbad Titania bis hin zur kleinen Schulschwimmhalle. (AZ/cf)

