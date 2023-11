Landkreis Augsburg

vor 31 Min.

So sind Schulen im Augsburger Land gegen Antisemitismus aktiv

Plus Eine eingezogene Abiturzeitung, Hakenkreuz-Schmierereien an einer Schulmauer: Alltagsextremismus und Hass gegen Juden gibt es. Doch es gibt Mittel der Aufklärung.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Gut eine Woche ist es her, dass Hakenkreuz-Schmierereien an der Grund- und Mittelschule in Diedorf für Aufregung im Augsburger Land gesorgt hatten. Am Sonntagmorgen, gerade als in der Schule eine Veranstaltung mit viel Publikumsverkehr stattfand, waren die abstoßenden Graffiti besonders aufgefallen. Nur eine Schmiererei an einer Schulmauer – oder eine Entwicklung, die auch mit der Einrichtung Schule zu tun hat? Schon vor einigen Monaten hatte ein Schulleiter aus dem Augsburger Land dazu eine Beobachtung gemacht. Damals gab es einen Vorfall im Umfeld des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen, der antisemitisch gedeutet werden konnte. Die Schule zog Konsequenzen. Gerade dort ist man seit Langem besonders aktiv gegen Antisemitismus und Rassismus.

Ob die Schmierereien an der Schule in Diedorf überhaupt etwas mit Schülerinnen und Schülern zu tun haben, ist offen, denn die Täter sind bislang unbekannt. Doch das ist nicht der einzige antisemitische Vorfall. Im Sommer waren einige wenige Äußerungen in der Abizeitung des Gymnasiums in Gersthofen als Teil einer gegen Juden gerichteten Verschwörungstheorie erkannt worden. Die Schule untersagte den Verkauf auf ihrem Gelände. Und auch die Redaktion der Abizeitung reagierte und verkaufte das Druckwerk überhaupt nicht mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen