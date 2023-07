So soll eine Invasion von Borkenkäfern eingedämmt werden

Plus Waldbesitzer sind alarmiert, denn ist ein Baum erst einmal befallen, muss sofort gehandelt werden. Experten geben Tipps im Kampf gegen den rasant zunehmenden Bestand an Käfern.

Nach langer Trockenheit und hohen Temperaturen breitet sich der Borkenkäfer rasant aus. Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) blickt mit großer Sorge auf die Entwicklung. Für große Teile des Waldes im Augsburger Land gilt bereits die zweithöchste Warnstufe. Wie kann eine drohende Invasion des Käfers verhindert oder eingedämmt werden?

Zu dieser Frage veranstalten die beiden Forstbetriebsgemeinschaften Augsburg Nord und West in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, vermehrt Infoveranstaltungen. Zuletzt in einem Waldstück bei Gablingen, wo Geschäftsführer der FBG Nord, Hans-Jürgen Hofbaur und Förster und Revierleiter Thomas Miehler vom AFELF, zahlreiche Zuhörer begrüßen konnten.