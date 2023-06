Landkreis Augsburg

18:15 Uhr

So steht es um den Bahnausbau im Landkreis Augsburg

Plus Wie geht es weiter mit dem Milliardenprojekt Ulm – Augsburg? Der Kreistag fordert einen "Mehrwert für die Region". Ein Überblick über den Stand des Riesenprojekts.

Von Christoph Frey Artikel anhören Shape

Das Jahr 1996: Deutschland wurde Fußballeuropameister, Lady Di und Prinz Charles trennten sich, Bill Clinton wurde wieder zum Präsidenten der USA gewählt. In Bayern regierte Edmund Stoiber und in Diedorf gab es im November 96 die sogenannte Diedorfer Erklärung, die einen besseren Schienennahverkehr fürs Augsburger Land forderte. Fast 27 Jahre später fahren die Züge in der Region noch immer auf den alten Gleisen. Besser werden soll das im Zuge des Bahnausbaus im westlichen Landkreis Augsburg – doch wie steht es um das Milliardenprojekt zwischen Ulm und Augsburg? Ein Überblick.

Die politische Debatte: Am Montagvormittag schloss sich der Augsburger Kreistag einstimmig einer Resolution zum Bahnausbau an. Kern aller Forderungen: Mit dem Milliardenprojekt einer Schnellbahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg einhergehen müsse ein Mehrwert für die Region. Das bedeutet laut Resolutionstext: Der Bund müsse bei Bedarf die Bahnhöfe Ulm und Augsburg ausbauen, damit sie den geplanten Mehrverkehr aufnehmen können. Wie die Bahn am Montagnachmittag dann mitteilte, bereitet am Augsburger Hauptbahnhof "besonders der künftig erwartete Güterverkehr bei der Konstruktion eines Fahrplans Schwierigkeiten". Das könnte noch mehr Schwierigkeiten für die Nahverkehrszüge bedeuten, die man mit dichterem Takt und barrierefreien Bahnhöfen attraktiver machen möchte. Um das Nadelöhr "Hauptbahnhof" zu entschärfen, sind nach Angaben des CSU-Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz ( CSU) bei der Bahn weitere Bauvorhaben im Gespräch. So könnte es bei Gersthofen zusätzliche Gleise geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen