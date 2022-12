Landkreis Augsburg

So stellt sich die Gastronomie im Augsburger Land auf 2023 ein

Ralph Fendt steht in Diedorf im Gasthof Adler zusammen mit seiner Frau Lisa und Schwiegervater Rudolf an den Töpfen. Dieser über 60 Jahre alte Topf ist eine Spezialanfertigung für die Dampfnudeln.

Plus Lockdowns, Maskenpflicht, Abstandsregeln und Impfnachweise: Corona hat die Gastronomie mit voller Wucht getroffen. Und das neue Jahr bringt weiterhin neue Herausforderungen.

Kaum ein anderer Bereich ist seit Ausbruch des Coronavirus so gebeutelt worden wie die Gastronomie. Mit voller Wucht traf die Pandemie die Wirte auch im Augsburger Land. Lockdown, Maskenpflicht, 2G-, 2G-plus- oder 3G-Regeln und immer wieder krankheitsbedingte Ausfälle stellten Pächter und Inhaber vor enorme Herausforderungen. Die schwere See hat so manche Opfer gefordert und nur langsam kommen viele Lokale und Restaurants wieder in ruhigere Gewässer. Wir haben bei einigen Traditionshäusern nachgefragt, mit welchem Gefühl sie ins neue Jahr gehen und was sich ändern wird. Dabei gibt es so manch überraschende Antwort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

