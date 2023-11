Landkreis Augsburg

So versuchen Apotheker dem Medikamentenengpass zu trotzen

Plus Nach wie vor sind verschiedene Heilmittel schlecht oder nicht lieferbar. Im Landkreis Augsburg finden Apotheker und Apothekerinnen zum Teil kreative Lösungen.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Die Zeiten, in denen der Job des Apothekers ein präziser war, seien vorbei, sagt Robert Görgey-Fidler, Inhaber der Anna Apotheke in Adelsried. Stattdessen gleiche seine Arbeit einem "Notbetrieb". Der Grund: Seit einiger Zeit sind verschiedene Medikamente schlecht oder nicht lieferbar. Apothekerinnen und Apotheker müssen deshalb immer wieder Rücksprache mit Ärzten halten oder Kunden an Kollegen verweisen.

Die Lieferengpässe spüren Apotheker quer durch den ganzen Landkreis Augsburg. Das Problem ist nicht neu, sondern seit einigen Jahren ein Dauerbrenner. Im vergangenen Winter waren es vor allem Fiebersäfte, die schwer zu bekommen waren.

