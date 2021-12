So viel Geld können die Menschen im Kreis Augsburg ausgeben

Plus Das verfügbare Einkommen der Privathaushalte ist im vergangenen Jahrzehnt stark gestiegen: Im Kreis Augsburg liegt es bei fast 26.600 Euro pro Kopf und Jahr. Ist das nun viel?

Über Geld sprechen die meisten bekanntlich nur ungern, vor allem, wenn es das eigene ist. Wie schaut es also aus in den Geldbeuteln der Bewohner des Augsburger Landes? Und sind sie im Vergleich zu Nachbarregionen eher wohlhabend oder arme Schlucker? Antworten auf diese Fragen gibt es jetzt.