Landkreis Augsburg

11:33 Uhr

So viel PS stecken im Landkreis Augsburg unter den Motorhauben

Plus Die Statistik zeigt, die meisten Autos mit viel Hubraum gibt es im Millionärslandkreis Starnberg. Der Kreis Augsburg liegt im Deutschlandvergleich auch im vorderen Feld.

PS-Monster oder kleine Kraftpakete? Im Landkreis Augsburg zeigt der Blick auf den Motor unter der Haube der Autos: Die dicken Brummer sind in der Minderheit. 15,63 Prozent der privaten und betrieblichen Wagen im Kreis Augsburg haben nach der jüngsten Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes einen Motor mit mehr als zwei Litern Hubraum. 34,66 Prozent sind mit Motoren unter 1,4 Litern unterwegs.

Die Motorenklasse, die am besten zu den Wünschen und Anforderungen passt, liegt vom Hubraum her zwischen 1400 und 1999 Kubikzentimetern. In allen Fällen sind Hybridautos, die ja auch einen Verbrennungsmotor haben, je nach Hubraum eingerechnet. In einer Bundesliga der hubraumstarken Motoren mit zwei Litern und mehr Volumen, liegt der Kreis Augsburg auf Platz 44 von 399 Städten und Kreisen, die in der Analyse berücksichtigt werden. Spitzenreiter ist der Kreis Starnberg mit einem Anteil großvolumiger Motoren von 20,6 Prozent im Pkw-Bestand. Wolfsburg liegt mit 5,65 Prozent auf dem letzten Platz.

