So viele Biobauern gibt es im Kreis Augsburg

Plus Gut sieben Prozent der landwirtschaftlichen Fläche im Kreis Augsburg werden nach ökologischen Gesichtspunkten bewirtschaftet. Das bedeutet einen Anstieg.

Bio-Produkte haben die Discounter erobert. Der deutsche Ökolandbau bleibt im Bio-Boom aber überschaubar: Von 262.776 landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland betreiben 26.133 oder 9,94 Prozent ökologischen Landbau. Das ergeben die Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2020, die inzwischen ausgewertet ist.