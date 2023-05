Landkreis Augsburg

So viele Kinder wollen auf die Gymnasien im Landkreis Augsburg

Plus Wegen der vielen Anmeldungen am Gymnasium in Diedorf hat die Schule 37 Kinder abgewiesen. Wie ist es um den Platz an anderen Schulen im Landkreis bestellt?

Diese Nachricht hatte bei den Familien der zukünftigen Schülerinnen und Schüler Ende der vergangenen Woche für Aufregung gesorgt: Weil sich mit 157 Kindern so viele Noch-Grundschüler wie nie für das Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf entschieden hatten, musste die Schule 37 Kinder abweisen. Schon im vergangenen Jahr hatte es dort einen sehr großen Jahrgang mit knapp 150 Anmeldungen gegeben. Doch der Platz in Diedorf reicht nicht mehr aus, mehr als vier Eingangsklassen können in Zukunft nicht mehr gebildet werden.

Einspringen könnte, wie berichtet, das Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß. Dort hatte es 89 Anmeldungen für die nächsten fünften Klassen im Schuljahr 2023/24 gegeben im Vergleich zu rund 100 im Vorjahr. Doch weil das Landratsamt angekündigt hat, dort moderne, gut ausgestattete Schulcontainer aufzustellen, können alle abgewiesenen Kinder aus Diedorf aufgenommen werden, wenn sie das möchten, sagt Schulleiter Stefan Düll. Zudem gibt es am Justus-von-Liebig-Gymnasium elf Kinder, die sich für die Chorklasse angemeldet haben, 50 für die Forscherklasse sowie 35 im offenen Ganztag.

