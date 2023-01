So viele Wohnungen gibt es im Landkreis Augsburg

Plus Der Bestand an Wohnungen hat im Augsburger Land einen neuen Rekordwert erreicht. Aber ist das auch genug für die Wachstumsregion?

Reichen 118.743 Wohnungen aller Art und Größe für 257.790 Menschen? Ersteres ist der Bestand an Wohnungen, der im Kreis Augsburg zum 31. Dezember 2021 gezählt wurde. Letzteres ist die Zahl der Menschen aller Altersklassen, die zum gleichen Zeitpunkt hier ihren Wohnsitz hatten.