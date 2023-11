So war der Lokführerstreik im Landkreis Augsburg zu spüren

Plus Die Lokführergesellschaft hatte für Donnerstag zu einem deutschlandweiten Warnstreik aufgerufen. Darum waren die Folgen deutlicher kleiner als befürchtet.

„Es dürfte sicherlich abenteuerlich werden“, hatte Errol Yazgac vom Fahrgastverband Pro Bahn im Vorfeld des bundesweiten Warnstreiks der Lokführergesellschaft GDL vom späten Mittwochabend bis zum frühen Donnerstagabend vermutet. Tatsächlich hielten sich im Augsburger Land die Auswirkungen am Donnerstag in Grenzen.

Betroffen war von dem Streik hauptsächlich der Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn, unter anderem die Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth. Von Go-Ahead seien im Augsburger Land hingegen alle Züge pünktlich gefahren, berichtet Pressesprecher Winfried Karg. Das Eisenbahnunternehmen fährt auf den Strecken von Augsburg nach Donauwörth oder Ulm. Auch bei der Bayerischen Regiobahn ( BRB), die von Augsburg nach Füssen oder Buchloe fährt, gab es den Tag über keine Ausfälle oder Verspätungen, berichtet Pressesprecherin Annette Luckner.