Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

So wirken sich höhere Tariflöhne auf Städte und Gemeinden aus

Plus Steigerungen von zehn Prozent sind in der Schlichtung für den öffentlichen Dienst möglich. Für einige Kommunen bedeutet das eine finanzielle Katastrophe. Wer zahlt am Ende?

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst von mehr als zehn Prozent? Solch ein Ergebnis scheint nun noch wahrscheinlicher zu werden, nachdem die Tarifverhandlungen vor wenigen Tagen gescheitert waren. Das Schlichtungsverfahren ist bereits eingeleitet. Wie ernst es der Gewerkschaft ist, hat sie unter anderem mit dem großen Streiktag am Montag in der vergangenen Woche deutlich gemacht. Während die Gewerkschaften ihre Forderungen vor allem mit der hohen Inflation begründen, stehen auf der anderen Seite die Kommunen, die mit diesen Mehrkosten zurechtkommen müssten. "Zehn Prozent mehr, das wäre eine kleine Katastrophe", sagt der Bürgermeister von Diedorf, Peter Högg.

In der Marktgemeinde laufen aktuell noch die Abstimmungen für den Haushalt 2023. Dass eine Tariferhöhung eingeplant werden müsse, damit hat die Gemeinde schon gerechnet. Doch nicht in jener Höhe, die sich nun abzeichnet. Während das Angebot der Arbeitgeber im öffentlichen Dienst bei zuletzt acht Prozent mehr Lohn und Gehalt lag, forderte die Gewerkschaft 10,5 Prozent oder mindestens 500 Euro mehr pro Beschäftigter oder Beschäftigtem. "Da wären wir im fünfstelligen Bereich", so Högg, dessen Gemeinde aktuell ohnehin um einen Haushalt ringt, der von der Genehmigungsbehörde auch zugelassen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen