Landkreis Augsburg

15:42 Uhr

So wollen Jagdgenossenschaften den Verbiss im Wald minimieren

Plus Aufgrund eines zu hohen Verbisses im Wald wird die Abschussquote im Augsburger Land erhöht. Das Forstamt empfiehlt daher eine Eigenbewirtschaftung statt Verpachtung.

Von Matthias Schalla

Waldbesitzer und Jäger sind nicht immer einer Meinung. Die einen wünschen sich einen höheren Abschuss vor allem beim Rehwild, um den Verbiss an jungen Bäumen zu minimieren, die anderen können oder wollen die Quote nicht erfüllen. "Es wurde bereits viel mit den Jägern geredet, passiert ist nicht viel", sagte Förster Rudi Brandl bei der jüngsten Informationsveranstaltung für Jagdvorstände und Waldbesitzer in Batzenhofen. Gesucht werde daher nun ein "enger Schulterschluss" aller Beteiligten, um den Wald in Zeiten des Klimawandels fit für die Zukunft zu machen. Dabei wurde auch das neue Projekt der "Eigenbewirtschaftung" vorgestellt.

