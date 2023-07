Landkreis Augsburg

Sommerurlaub im Waldbrand-Gebiet? Manche wollen am liebsten umbuchen

Plus Seit mehreren Tagen wüten in einigen Regionen Südeuropas gefährliche Waldbrände. Reisebüros im Landkreis müssen derzeit viele Urlauber beraten.

In den von Waldbränden betroffenen Regionen Griechenlands sind die Feuer größtenteils unter Kontrolle, es gelte aber weiterhin die höchste Alarmstufe. Im Südosten von Rhodos flammten am Mittwochabend an mehreren Stellen Brände wieder auf, die eigentlich als gelöscht galten. Es werden noch schwierige nächste Tage erwartet. Auch an anderen Stellen wie auf Sizilien wüten Waldbrände. Die Reisebüros hierzulande verzeichnen einen erhöhten Beratungsbedarf für Urlauber, die eine Reise in die Brandgebiete geplant haben.

So auch Andreas Stetter, Inhaber der Reisewelt24, die mit mehreren Filialen im Augsburger Land vertreten ist. „Wir haben zu allen unseren Kunden auf Rhodos Kontakt aufgenommen“, berichtet er. Sie hätten aber eher nicht nach Hause fliegen wollen. Stetter, kann das gut nachvollziehen. Rhodos-Stadt selbst und Faliraki Bay im Osten, wo viele seiner Kunden gerade Urlaub machen, seien von dem Feuer nicht betroffen. Nur wenige Hotels seien zerstört, berichtet Andreas Stetter.

