Sonnenstrom vom Firmendach: Tipps für Unternehmer im Kreis Augsburg

Ein Experte berät, die Firma Keimfarben stellt ihre PV-Anlage vor.

Wie der Umstieg eines Betriebs auf Sonnenstrom vom eigenen Dach funktioniert, erfahren Unternehmerinnen und Unternehmer in einem kostenfreien Online-Vortrag am Donnerstag, 22. Juni (14 bis 17 Uhr). Die Veranstaltung wird vom Fachbereich Klimaschutz und Mobilität des Landratsamts Augsburg gemeinsam mit dem Landratsamt Aichach-Friedberg organisiert. Michael Vogtmann von der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie (DGS) wird als Experte auf dem Gebiet der Photovoltaiknutzung in Unternehmen an diesem Tag referieren. Themen werden neben der Wirtschaftlichkeit unter anderem technische Aspekte sein. Im Anschluss an den Vortrag wird Wolfgang Listle von Keimfarben die PV-Anlage seiner Firma vorstellen. Unternehmen aus dem Landkreis Augsburg können sich unter www.landkreis-augsburg.de/solarvortrag anmelden. Den zugehörigen Veranstaltungslink erhalten die Teilnehmenden zeitnah nach der Anmeldung zur Veranstaltung. (AZ)